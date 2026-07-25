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Chaussure Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" pour homme - Noir/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Chaussure pour homme

189,99 €
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Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Ce coloris élégant apporte une touche supplémentaire avec des motifs de scorpion sur la languette. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look et confort.


  • Couleur affichée : Noir/Chrome/Gamma Blue
  • Article : IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

189,99 €

Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Ce coloris élégant apporte une touche supplémentaire avec des motifs de scorpion sur la languette. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look et confort.

Avantages

  • L'empeigne en textile, résistante et respirante, intègre des détails en cuir synthétique.
  • La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
  • Les unités Nike Air assurent un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Chrome/Gamma Blue
  • Article : IM9624-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

3 étoiles

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

Chaussure Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" pour homme

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

189,99 €

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