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Bien noté
Chaussure Nike Air Max Plus Premium pour enfant - Noir/Multicolore/Anthracite/Noir

Nike Air Max Plus Premium

Chaussure pour enfant

104,99 €
Noir/Multicolore/Anthracite/Noir
Noir/Noir/Noir
Noir/Blue Crystal/Noir
Noir/Illusion Green/Noir
Tough Red/Noir/Mystic Dates/Grey Fog
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Amorti généreux. Caractère. Le mesh respirant et la cage en plastique pour un maintien optimal prennent une tournure irrésistible dans cette édition premium de l'AM culte. Les unités Air visibles au talon et à l'avant-pied créent davantage de rebond et d'amorti pour te permettre de jouer sur le terrain comme dans la cour de récréation, et bien au-delà.


  • Couleur affichée : Noir/Multicolore/Anthracite/Noir
  • Article : IR4690-001

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

Amorti généreux. Caractère. Le mesh respirant et la cage en plastique pour un maintien optimal prennent une tournure irrésistible dans cette édition premium de l'AM culte. Les unités Air visibles au talon et à l'avant-pied créent davantage de rebond et d'amorti pour te permettre de jouer sur le terrain comme dans la cour de récréation, et bien au-delà.

Avantages

  • Les lignes ondulées de la légendaire cage en plastique ont un aspect encore plus doux, tout en offrant le même maintien. En plus, le soutien sous la voûte plantaire s'inspire d'une queue de baleine.
  • D'abord pensée pour le running intensif, l'unité Max Air est souple, légère et résistante.
  • Le plastique brillant au niveau de la pointe est plus résistant. Les rainures flexibles assurent une foulée naturelle.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Col bas
  • Couleur affichée : Noir/Multicolore/Anthracite/Noir
  • Article : IR4690-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (121)

4.5 étoiles

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

  • Rajae447588986

    Mille mercis à toute l'équipe qui a contribué pour l'expédition de la paire Nike commandée. La réception était rapide et le l'article est conforme à mes attentes. Merci encore

  • Parfait

    Patricia711763462

    Livraison rapide. Ces chaussures ont fait un heureux

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