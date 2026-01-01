Chaussure Nike Air Max Moto 2K pour bébé et tout-petit

Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour bébé et tout-petit
Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet. Laisse ton enfant faire ses premiers pas avec style.
- Couleur affichée : Cream II/Sail/Fauna Brown
- Article : IQ9432-200
Nike Air Max Moto 2K
Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet. Laisse ton enfant faire ses premiers pas avec style.
Avantages
- Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
- Les empiècements en mesh et en cuir synthétique sont légers et respirants.
- La semelle intermédiaire en mousse inspirée des années 2000 offre un look rétro tout en confort.
- Inspirées de l'esthétique classique de Nike, conçue spécialement pour les pieds des tout-petits.
Détails du produit
- Col bas
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Lacets élastiques
- Couleur affichée : Cream II/Sail/Fauna Brown
- Article : IQ9432-200
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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