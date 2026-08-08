Chaussure Nike Air Max Moto 2K pour ado

Great
Hollie
Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe
Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet, de la mousse sous le pied au rembourrage sur la languette et les chevilles.
Nike Air Max Moto 2K
Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet, de la mousse sous le pied au rembourrage sur la languette et les chevilles.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.7 étoiles
Great
Hollie
Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe
Scarpa ragazzo
GiuseppeL620471960
Ottima e perfetta, comoda ed elegante
NEED ALL COLORS!
Zari
These are the cutest pair of Air Maxes ever! Stylish, comfortable, and can be dressed up with a denim mini skirt or dressed down with a pair of baggy sweats! I need all colors of these ASAP. My only change would be to color the laces or offer an alternative lace color in the box. That would take these to a next level!
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Nike Air Max Moto 2K