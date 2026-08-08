 
image 1 sur 8
Bien noté
Chaussure Nike Air Max Moto 2K pour ado - College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Nike Air Max Moto 2K

Chaussure pour ado

109,99 €
College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
Noir/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Summit White/Purple Dynasty/Metallic Silver/Light Violet Ore
Wolf Grey/Vast Grey/Cool Grey/Wolf Grey
Bright Spruce/Dusty Cactus/Green Strike/Blanc
Cream II/Sail/Fauna Brown
Blanc/Pure Platinum/Metallic Silver/Blanc
Blanc/Pure Platinum/Metallic Silver/Pink Foam
Platinum Tint/Cave Stone/Anthracite/Metallic Silver
Sail/Old Royal/Wolf Grey/Aurora Blue
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet, de la mousse sous le pied au rembourrage sur la languette et les chevilles.


  • Couleur affichée : College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Article : IR0587-001

Nike Air Max Moto 2K

109,99 €

Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet, de la mousse sous le pied au rembourrage sur la languette et les chevilles.

Avantages

  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Les empiècements en mesh et en cuir synthétique sont légers et respirants.
  • La semelle intermédiaire en mousse inspirée des années 2000 offre un look rétro tout en confort.
  • Empeigne en daim pour un ajustement et un confort parfaits.

Détails du produit

  • Col bas
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Lacets élastiques
  • Boucle au talon
  • Couleur affichée : College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Article : IR0587-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (27)

4.7 étoiles

  • Great

    Hollie

    Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe

  • Scarpa ragazzo

    GiuseppeL620471960

    Ottima e perfetta, comoda ed elegante

  • NEED ALL COLORS!

    Zari

    These are the cutest pair of Air Maxes ever! Stylish, comfortable, and can be dressed up with a denim mini skirt or dressed down with a pair of baggy sweats! I need all colors of these ASAP. My only change would be to color the laces or offer an alternative lace color in the box. That would take these to a next level!

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Chaussure Nike Air Max Moto 2K pour ado

Nike Air Max Moto 2K

109,99 €

Complète ton look