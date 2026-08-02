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Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" pour homme - Noir/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

Chaussure pour homme

189,99 €
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La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable. Les motifs scorpion ajoutent du piquant.


  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Article : IM4691-001

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

189,99 €

La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable. Les motifs scorpion ajoutent du piquant.

Avantages

  • Design inspiré du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.
  • Tissu et cuir pour un look superposé conçu pour durer.
  • Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir véritable et cuir synthétique
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Article : IM4691-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • JanelleM274394228

    I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!

  • mikey870230369

    Really nice design and fits nicely

Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" pour homme

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

189,99 €

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