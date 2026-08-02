Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" pour homme

JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable. Les motifs scorpion ajoutent du piquant.
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"
La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable. Les motifs scorpion ajoutent du piquant.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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5 étoiles
JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
mikey870230369
Really nice design and fits nicely
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"