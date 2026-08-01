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Bien noté
Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme - Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Chaussure pour homme

189,99 €
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Grandeur. Intrépide. Rebond. L'édition « Big Bubble » de la 95 est fidèle au modèle d'origine, avec une empeigne qui associe différentes épaisseurs de cuir synthétique et de mesh respirant. Sublime ton style avec un petit peu plus d'Air.


  • Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Article : IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Grandeur. Intrépide. Rebond. L'édition « Big Bubble » de la 95 est fidèle au modèle d'origine, avec une empeigne qui associe différentes épaisseurs de cuir synthétique et de mesh respirant. Sublime ton style avec un petit peu plus d'Air.

Avantages

  • Empeigne en cuir synthétique et tissus respirants pour un effet superposé plus résistant.
  • Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.
  • Chaque détail s'inspire du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Article : IM9605-200

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (19)

4.8 étoiles

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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