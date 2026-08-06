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Chaussure Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" pour homme - Noir/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Chaussure pour homme

149,99 €
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La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Avec ses détails métalliques et ses motifs scorpion qui ajoutent du piquant, son amorti visible t'offre plus de confort à chaque pas.


  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Article : IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

149,99 €

La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Avec ses détails métalliques et ses motifs scorpion qui ajoutent du piquant, son amorti visible t'offre plus de confort à chaque pas.

Avantages

  • Empeigne en cuir synthétique et véritable avec renforts en matière synthétique pour un look superposé plus résistant.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Article : IQ9438-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (8)

4.9 étoiles

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Chaussure Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" pour homme

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

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