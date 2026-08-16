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Bien noté
Chaussure Nike Air Max 90 Premium pour Homme - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Chaussure pour homme

149,99 €
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Noir/Iron Grey/Cool Grey/Noir
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
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La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.


  • Couleur affichée : Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Article : IM5759-100

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.

Avantages

  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.

Détails du produit

  • Col bas
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Article : IM5759-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (22)

4.8 étoiles

  • Frédéric687972698

    Elles sont très belles 🤩 très confortable comme des pantoufles !!!

  • MaryP12913563

    Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color

  • Annamária735089855

    Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.

Chaussure Nike Air Max 90 Premium pour Homme

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