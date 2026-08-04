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Chaussure Nike Air Max 90 pour homme - Blanc/Aurora Blue/Blanc

Nike Air Max 90

Chaussure pour homme

159,99 €
Chaussure Nike Air Max 90 pour homme - Blanc/Aurora Blue/Blanc
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La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.


  • Couleur affichée : Blanc/Aurora Blue/Blanc
  • Article : IZ2746-100

Nike Air Max 90

159,99 €

La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique avec renforts en matière synthétique pour un look superposé plus résistant.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Blanc/Aurora Blue/Blanc
  • Article : IZ2746-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

4.5 étoiles

  • JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae

    Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .

  • Love them

    rogerl829011514

    Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen

Chaussure Nike Air Max 90 pour homme

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