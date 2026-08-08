 
image 1 sur 8
Bien noté
Chaussure Nike Air Max 90 Drift pour homme - Vast Grey/Blanc/Noir/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Chaussure pour homme

30 % de réduction
Vast Grey/Blanc/Noir/Pencil Point
Noir/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/Blanc
Light Bone/Neutral Olive/Noir/Off White
Noir/Noir/Noir
Pure Platinum/Bright Crimson/Noir
Parachute Beige/Noir/Summit White/Light Khaki
Noir/Dusty Cactus/Anthracite
Crée ton propre modèle Nike By You
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Complète ta collection de sneakers avec une paire résistante : la Air Max 90 Drift. Tissu indéchirable. Caoutchouc. Cuir synthétique. Les différentes textures créent un look superposé. Et avec son amorti Max Air et sa semelle extérieure à motif gaufré, elle est confortable sur le bitume comme sur les sentiers.


  • Couleur affichée : Vast Grey/Blanc/Noir/Pencil Point
  • Article : IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

30 % de réduction

Complète ta collection de sneakers avec une paire résistante : la Air Max 90 Drift. Tissu indéchirable. Caoutchouc. Cuir synthétique. Les différentes textures créent un look superposé. Et avec son amorti Max Air et sa semelle extérieure à motif gaufré, elle est confortable sur le bitume comme sur les sentiers.

Avantages

  • Empeigne en cuir synthétique, tissu indéchirable et caoutchouc pour un effet superposé et plus de résistance.
  • Semelle intermédiaire en mousse avec unité Max Air au talon pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.

Détails du produit

  • Col rembourré
  • Mousse sous le pied
  • Couleur affichée : Vast Grey/Blanc/Noir/Pencil Point
  • Article : IO1908-078

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (69)

4.4 étoiles

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Chaussure Nike Air Max 90 Drift pour homme

Nike Air Max 90 Drift

30 % de réduction

Complète ton look

Item 3 of 7