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Chaussure Nike Air Max 270 pour femme - Noir/Blanc

Nike Air Max 270

Chaussure pour femme

159,99 €
Chaussure Nike Air Max 270 pour femme - Noir/Blanc
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La Air Max 270 allie style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de sneakers Air Max emblématiques en intégrant les meilleures innovations de Nike : grande fenêtre donnant sur l'amorti, nouvelle gamme de couleurs… On valide !


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : HJ3222-010

Nike Air Max 270

159,99 €

La Air Max 270 allie style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de sneakers Air Max emblématiques en intégrant les meilleures innovations de Nike : grande fenêtre donnant sur l'amorti, nouvelle gamme de couleurs… On valide !

Avantages

  • Empeigne en tissu tissé pour plus de légèreté et une meilleure respirabilité.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Chausson intérieur extensible pour un maintien personnalisé.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence et une plus grande résistance.

Détails du produit

  • Détails en mesh
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : HJ3222-010

Taille et coupe

    • Taille petit : on te conseille de commander une demi-pointure au-dessus
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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (197)

4.7 étoiles

  • Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9

    This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!

  • Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275

    Love them! They are my favorite shoes to wear!

  • Excellent shoe!

    JoshuaW396462137

    The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!

Chaussure Nike Air Max 270 pour femme

Nike Air Max 270

159,99 €

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