Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
La Nike Air Max 270 pour Enfant offre plus d’Air. Son unité Air est visible à 270 degrés, sur les côtés et à l'arrière. Cette sneaker ultra-confortable l'accompagnera dans toutes ses aventures quotidiennes.
Nike Air Max 270
RÉSOLUMENT AIR.
La Nike Air Max 270 pour Enfant offre plus d’Air. Son unité Air est visible à 270 degrés, sur les côtés et à l'arrière. Cette sneaker ultra-confortable l'accompagnera dans toutes ses aventures quotidiennes.
Le tissu offre une tenue respirante et structurée sur le dessus du pied.
L'unité Max Air 270 est visible à 270 degrés. La mousse souple offre quant à elle un amorti durable.
Les rainures dans la semelle en caoutchouc améliorent la souplesse pour offrir une foulée naturelle.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Top
bianca690386634
Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie
The perfect fit
Troy12515518
Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike
Nike Air Max 270
Découvrez la chaussure Nike Air Max 270 pour bébé et petit enfant
Le tissu offre une tenue respirante et structurée sur le dessus du pied.
L'unité Max Air 270 est visible à 270 degrés. La mousse souple offre à votre enfant un amorti durable.
Les rainures dans la semelle en caoutchouc améliorent la souplesse, pour rendre chaque foulée naturelle.