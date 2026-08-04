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Chaussure Nike Air Max 270 pour Bébé et Petit enfant - Blanc/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Chaussure pour Bébé et Petit enfant

79,99 €
Blanc/Light Smoke Grey/Pink Foam
Noir/Anthracite/Blanc
Noir/Noir
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  • Taille petit : on te conseille de commander une demi-pointure au-dessus

La Nike Air Max 270 pour Enfant offre plus d’Air. Son unité Air est visible à 270 degrés, sur les côtés et à l'arrière. Cette sneaker ultra-confortable l'accompagnera dans toutes ses aventures quotidiennes.


  • Couleur affichée : Blanc/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Article : DD1646-122

Nike Air Max 270

79,99 €

RÉSOLUMENT AIR.

La Nike Air Max 270 pour Enfant offre plus d’Air. Son unité Air est visible à 270 degrés, sur les côtés et à l'arrière. Cette sneaker ultra-confortable l'accompagnera dans toutes ses aventures quotidiennes.

Respirabilité et légèreté

Le tissu offre une tenue respirante et structurée sur le dessus du pied.

De l'Air sous tous les angles

L'unité Max Air 270 est visible à 270 degrés. La mousse souple offre quant à elle un amorti durable.

Mouvements naturels

Les rainures dans la semelle en caoutchouc améliorent la souplesse pour offrir une foulée naturelle.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Blanc/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Article : DD1646-122

Taille et coupe

    • Taille petit : on te conseille de commander une demi-pointure au-dessus
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (44)

4.5 étoiles

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Chaussure Nike Air Max 270 pour Bébé et Petit enfant

Nike Air Max 270

79,99 €

Complète ton look

Item 3 of 7

Découvrez la chaussure Nike Air Max 270 pour bébé et petit enfant

Respirabilité et légèreté

Le tissu offre une tenue respirante et structurée sur le dessus du pied.

De l'Air sous tous les angles

L'unité Max Air 270 est visible à 270 degrés. La mousse souple offre à votre enfant un amorti durable.

Mouvements naturels

Les rainures dans la semelle en caoutchouc améliorent la souplesse, pour rendre chaque foulée naturelle.