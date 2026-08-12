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Chaussure Nike Air Force 1 Mid '07 pour Homme - Noir/Noir

Nike Air Force 1 Mid '07

Chaussure pour Homme

129,99 €
Chaussure Nike Air Force 1 Mid '07 pour Homme - Noir/Noir
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La Air Force 1 Mid '07 conserve tous les détails qui ont fait son succès : des renforts impeccables, des touches audacieuses et juste ce qu'il faut d'éclat pour vous faire briller. Le col mi-montant rembourré, doté d'une fermeture à scratch classique, offre un confort inspiré du basketball, tandis que les perforations sur la pointe permettent de garder votre pied au frais.


  • Couleur affichée : Noir/Noir
  • Article : CW2289-001

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

STYLE AF1 LÉGENDAIRE.

La Air Force 1 Mid '07 conserve tous les détails qui ont fait son succès : des renforts impeccables, des touches audacieuses et juste ce qu'il faut d'éclat pour vous faire briller. Le col mi-montant rembourré, doté d'une fermeture à scratch classique, offre un confort inspiré du basketball, tandis que les perforations sur la pointe permettent de garder votre pied au frais.

Avantages

  • Depuis plus de 35 ans, ce modèle résistant est immédiatement confortable dès sa sortie de la boîte. Grâce à ses renforts cousus résistants, son cuir immaculé et son design qui s'adapte facilement à la forme du pied, arpentez la ville en toute confiance.
  • Conçu à l'origine pour le basketball de haut niveau, l'amorti Nike Air offre un confort durable, tandis que la cheville et la languette rembourrées favorisent une foulée souple.
  • L'empeigne impeccable et facile à nettoyer en fait un modèle idéal à porter au quotidien, tandis que la forme mi-montante et la semelle cuvette sous le pied rappellent les modèles emblématiques de basketball. L'histoire, le style et le confort dans une seule chaussure.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Système de laçage à largeur variable
  • Fermeture à scratch permettant de personnaliser le style et la tenue
  • Perforations sur la pointe
  • Semelle en caoutchouc non marquant pour plus d'adhérence et de durabilité
  • Couleur affichée : Noir/Noir
  • Article : CW2289-001

Origines de la Air Force 1

Lancée en 1982, la AF1 était la première chaussure de basketball à intégrer la technologie Nike Air. Elle a révolutionné le sport tout en remportant rapidement un incroyable succès dans le monde entier. Aujourd'hui, la Air Force 1 reste fidèle à ses racines avec le même amorti souple et dynamique qui a changé l'histoire des sneakers.

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (258)

4.8 étoiles

  • DestinyC390606198

    Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me

  • Ready for School

    Mystic25

    Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!

  • Nike Air Force ‘01

    philw169984581

    Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.

Chaussure Nike Air Force 1 Mid '07 pour Homme

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

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Découvrez la chaussure Nike Air Force 1 Mid '07 pour Homme

Confort et durabilité instantanés définissent ce modèle depuis plus de 35 ans. Grâce à ses renforts cousus résistants, son cuir immaculé et son design qui s'adapte facilement à la forme du pied, arpentez la ville en toute confiance.

Conçu à l'origine pour le basketball de haut niveau, l'amorti Nike Air offre un confort durable, tandis que la cheville et la languette rembourrées favorisent une foulée souple.

L'empeigne impeccable et facile à nettoyer en fait un modèle idéal à porter au quotidien, tandis que la forme mi-montante et la semelle cuvette sous le pied rappellent les modèles emblématiques de basketball. C'est l'histoire, le style et le confort incarnés en une chaussure.