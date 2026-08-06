 
image 1 sur 8
Chaussure Nike Air Force 1 '07 pour homme - Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Chaussure pour homme

119,99 €
Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey
Noir/Anthracite
College Grey/Newsprint
Crée ton propre modèle Nike By You
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette emblématique en cuir véritable et synthétique, cette Air Force 1 présente un look impeccable et épuré.


  • Couleur affichée : Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Article : IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette emblématique en cuir véritable et synthétique, cette Air Force 1 présente un look impeccable et épuré.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique avec embout perforé pour plus de respirabilité et de confort.
  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Article : IX0349-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Good value for money

    oscar776416671

    Very good quality 100% worth the money also very comfortable

  • Farbdetails sind klasse.

    PhilippS849606234

    Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.

Chaussure Nike Air Force 1 '07 pour homme

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Complète ton look

Item 3 of 7