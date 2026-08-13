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Bien noté
Chaussure Nike Air Force 1 '07 pour femme - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Chaussure pour femme

149,99 €
Chaussure Nike Air Force 1 '07 pour femme - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
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La AF1 fait peau neuve avec du faux cuir effet poney. Cependant, le design traditionnel de la semelle cupsole, avec sa légère plateforme, reste inchangé.


  • Couleur affichée : Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Article : IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

La AF1 fait peau neuve avec du faux cuir effet poney. Cependant, le design traditionnel de la semelle cupsole, avec sa légère plateforme, reste inchangé.

Avantages

  • Cuir lisse avec renforts cousus qui s'assouplit à la perfection.
  • Amorti Nike Air apportant légèreté et confort tout au long de la journée.
  • Col bas rembourré pour plus de style et de confort.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Article : IO0442-200

Livraison et retours

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Avis (34)

4.5 étoiles

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

  • Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!

    HelenT79880482

    Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!

  • Love. Love love

    AmamdaS980949416

    True to size super cute and comfy

Chaussure Nike Air Force 1 '07 pour femme

Nike Air Force 1 '07

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