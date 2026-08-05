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Bien noté
Chaussure Nike Air Force 1 '07 LX Vibram pour homme - Noir/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

Chaussure pour homme

129,99 €
Noir/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/Noir
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La AF1 a toujours été une chaussure robuste, mais nous l'avons encore améliorée. L'empeigne en tissu résistant repose sur une semelle Vibram conçue pour t'aider à affronter toutes les surfaces. On y va ?


  • Couleur affichée : Noir/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Article : IH1943-002

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

129,99 €

La AF1 a toujours été une chaussure robuste, mais nous l'avons encore améliorée. L'empeigne en tissu résistant repose sur une semelle Vibram conçue pour t'aider à affronter toutes les surfaces. On y va ?

Avantages

  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure Vibram pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Noir/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Article : IH1943-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (146)

4.6 étoiles

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Chaussure Nike Air Force 1 '07 LX Vibram pour homme

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

129,99 €

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