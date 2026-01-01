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Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 pour homme - Noir/Sail

Nike Air Force 1 '07 LV8

Chaussure pour homme

129,99 €
Noir/Sail
Vast Grey/Sail
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Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. La conception culte des années 80, avec du cuir résistant et des détails originaux. Un plaisir sur le terrain comme au quotidien.


  • Couleur affichée : Noir/Sail
  • Article : IU7592-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

129,99 €

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. La conception culte des années 80, avec du cuir résistant et des détails originaux. Un plaisir sur le terrain comme au quotidien.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique avec embout perforé pour plus de respirabilité et de confort.
  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Sail
  • Article : IU7592-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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