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Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 pour homme - Noir/Noir/Blanc

Nike Air Force 1 '07 LV8

Chaussure pour homme

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Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. La conception culte des années 80, avec plusieurs détails originaux. Un plaisir sur le terrain comme au quotidien.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IR0952-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

30 % de réduction

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. La conception culte des années 80, avec plusieurs détails originaux. Un plaisir sur le terrain comme au quotidien.

Avantages

  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc, avec points de pivot classiques du basket, pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Col rembourré
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IR0952-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Chaussure Nike Air Force 1 '07 LV8 pour homme

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