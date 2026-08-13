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Chaussure Nike Air Force 1 '07 "Florette" pour femme - Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

Chaussure pour femme

129,99 €
Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
Noir/Off Noir/Metallic Silver/Noir
Blanc/Wolf Grey/Metallic Silver/Blanc
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Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette culte et son cuir haut de gamme, cette Air Force 1 affiche un look impeccable et épuré.


  • Couleur affichée : Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
  • Article : IR8637-600

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

129,99 €

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette culte et son cuir haut de gamme, cette Air Force 1 affiche un look impeccable et épuré.

Avantages

  • Empeigne en cuir avec pointe perforée, respirante et confortable.
  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Col rembourré
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
  • Article : IR8637-600

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (6)

4.5 étoiles

  • Gorgeous steppers

    Aleshiap544157813

    I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter

  • Beautiful but Loud

    emh1223

    I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.

  • Great shoe…show stopper

    rah4300

    Love this shoe a mix of a classic with a bit of femininity, so comfortable and stylish I got so many compliments.

Chaussure Nike Air Force 1 '07 "Florette" pour femme

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

129,99 €

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