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Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme - Blanc/Metallic Silver/Blanc

Nike Air Force 1 '07 Edge

Chaussure pour homme

129,99 €
Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme - Blanc/Metallic Silver/Blanc
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Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.


  • Couleur affichée : Blanc/Metallic Silver/Blanc
  • Article : IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.

Avantages

  • Empeigne en cuir avec pointe perforée, respirante et confortable.
  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Col rembourré
  • Deubré argent métallisé
  • Couleur affichée : Blanc/Metallic Silver/Blanc
  • Article : IM5750-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

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