Chaussure Nike ACG Rufus pour homme

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Tenues habillées ou décontractées : la ACG Rufus va avec tout. Comment ne pas lui faire une place de choix dans ton dressing ? Sa semelle extérieure bien adhérente s'associe à une semelle intermédiaire mieux amortie. Confort assuré pour t'aventurer en dehors des sentiers battus.
Nike ACG Rufus
Tenues habillées ou décontractées : la ACG Rufus va avec tout. Comment ne pas lui faire une place de choix dans ton dressing ? Sa semelle extérieure bien adhérente s'associe à une semelle intermédiaire mieux amortie. Confort assuré pour t'aventurer en dehors des sentiers battus.
Prépare-toi à partir à la conquête du paysage urbain ou à la découverte de nouveaux territoires : Nike All Conditions Gear te permet d'affronter les éléments sans renoncer au style. Cette collection comporte des articles intégrant des tissus imperméables et résistants au vent ainsi que des technologies respirantes pour t'offrir une protection incomparable. La conception à la pointe du design assure un rangement pratique et un style hautement personnalisable.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus