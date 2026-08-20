Chaussure de trail ACG Zegama Trail pour homme

ACG Zegama Trail

169,99 €

Une chaussure de trail de confiance prend la place qui lui revient dans la gamme ACG. Et elle arrive avec quelques améliorations pour toutes les situations. La ACG Zegama légère et ultra-amortie combine encore plus d'adhérence et encore plus d'espace pour les orteils afin d'offrir un confort et un contrôle durables sur les terrains accidentés et hors route. Montées abruptes, virages en épingle, descentes, la Zegama est conçue pour tout affronter. Et toi ?

Encore plus d'amorti

La semelle intermédiaire améliorée intègre plus de mousse ZoomX ultralégère directement sous le pied, pour un amorti maximal. La mousse Cushlon 3.0 assure protection contre les chocs, confort et stabilité sur les surfaces de sentiers inégales.

Liberté de mouvement

Conçus spécifiquement pour le trail, l'avant-pied et l'espace pour les orteils plus spacieux permettent à tes pieds de s'étaler pour une plus grande stabilité sur les terrains difficiles.

Cheville améliorée

Pour éviter que les débris ne pénètrent dans la chaussure, le col de cheville amélioré est doté d'un tissu extensible pour un ajustement plus conforme, 1:1 autour de ton talon.

Adhérence fiable, contrôle maximal

La semelle extérieure Vibram® MegaGrip avec technologie à ergots assure une adhérence inégalée sur des sentiers de différentes conditions.