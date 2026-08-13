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Bien noté
Chaussure de skate Nike Air Max Ishod - Noir/Noir/Noir/Noir

Nike Air Max Ishod

Chaussure de skate

109,99 €
Noir/Noir/Noir/Noir
Blue Void/Radiant Blue/Bright Blue/Metallic Silver
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Un style qui s'inspire des chaussures de basket cultes des années 90. Une conception résistante pour tout donner sur ton skate. Cette nouvelle version de la Ishod d'origine présente un mesh revisité, un amorti Nike Air visible et une semelle cupsole qui s'assouplit facilement.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir/Noir
  • Article : IR1887-001

Nike Air Max Ishod

109,99 €

Un style qui s'inspire des chaussures de basket cultes des années 90. Une conception résistante pour tout donner sur ton skate. Cette nouvelle version de la Ishod d'origine présente un mesh revisité, un amorti Nike Air visible et une semelle cupsole qui s'assouplit facilement.

Avantages

  • L'inscription « Ishod » en relief sur les œillets cachés est surmontée d'une broderie « Wair ».
  • La semelle cupsole s'assouplit plus rapidement.
  • Avec son motif à chevrons sur la semelle extérieure, elle adhère parfaitement à la planche.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir/Noir
  • Article : IR1887-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (12)

4.5 étoiles

  • Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥

    williamd377391379

    I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.

  • AntoneD46001928

    They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces

  • Freshness

    Michael46396409

    I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers

Chaussure de skate Nike Air Max Ishod

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