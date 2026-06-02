Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 SE pour femme

Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Nike Downshifter 14 SE
Les couches de mousse en plus offrent un amorti réactif pour plus de confort et de rebond.
Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied te donne une sensation de maintien.
L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.
Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14 SE
Conçue pour
Amorti
Poids de la chaussure
Drop
Poids de la chaussure
Environ 276 g (pointure 39 pour femme)
Drop
10 mm