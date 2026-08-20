Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour femme

Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Nike Downshifter 14
Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Comfortable & Cute
jenniferl188847864
Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:
Shifting into Comfort with Style
PattyJ63040340
My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.
Nike Downshifter 14
Conçue pour
Amorti
Poids de la chaussure
Drop
Poids de la chaussure
Environ 276 g (pointure 39 pour femme)
Drop
10 mm