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Bien noté
Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour femme - Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc

Nike Downshifter 14

Chaussure de running sur route pour Femme

69,99 €
Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
Noir/Anthracite/Noir
Blanc/Blanc
Off White/Barely Green/Blanc/Metallic Silver
Bleached Lilac/Sail/Pink Rise/Pink Smoke
Blanc/Cucumber Calm/Illusion Green/Blanc
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  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1899-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.

Avantages

  • L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.
  • Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
  • La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Détails du produit

  • Poids : env. 276 g (pointure 39 pour femme)
  • Drop : 10 mm
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1899-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (22)

4.5 étoiles

  • Francescag244622936

    Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.

  • Comfortable & Cute

    jenniferl188847864

    Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:

  • Shifting into Comfort with Style

    PattyJ63040340

    My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.

Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour femme

Nike Downshifter 14

69,99 €

Respirabilité améliorée et semelle intermédiaire en mousse souple pour amortir chaque pas.

Conçue pour

Running sur route

Amorti

Réactif

Poids de la chaussure

Environ 276 g (pointure 39 pour femme)

Drop

10 mm

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

Environ 276 g (pointure 39 pour femme)

Drop

10 mm

Caractéristiques haute performance

  • Empeigne respirante

    L'empeigne technique en mesh ajouré améliore la respirabilité.

  • Semelle intermédiaire confortable

    On a augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.

  • Maintien optimal

    La bande interne au milieu du pied assure une sensation de maintien.

Complète ton look

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