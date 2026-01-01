Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec Nike United Tiempo Maestro Elite

Nike United Tiempo Maestro Elite
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
Repousse les limites sur le terrain avec la Nike United Tiempo Maestro Elite. Conçue pour les athlètes qui ont un contrôle redoutable, comme Naomi Girma et Patricia Guijarro, elle te permet de maîtriser chaque touche de balle. Son matériau TECHLEATHER, plus doux que le cuir naturel, s'associe à une plaque Maestro360 flexible pour un ajustement optimal, quel que soit l'endroit où tu frappes le ballon.
- Couleur affichée : Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Article : IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
Repousse les limites sur le terrain avec la Nike United Tiempo Maestro Elite. Conçue pour les athlètes qui ont un contrôle redoutable, comme Naomi Girma et Patricia Guijarro, elle te permet de maîtriser chaque touche de balle. Son matériau TECHLEATHER, plus doux que le cuir naturel, s'associe à une plaque Maestro360 flexible pour un ajustement optimal, quel que soit l'endroit où tu frappes le ballon.
Behind the Design
La collection Nike United célèbre les athlètes qui ont un contrôle redoutable, comme Naomi Girma et Patricia Guijarro. Nous avons associé des tons bordeaux riches à des graphismes inspirés de l'imprimé animal pour représenter leur approche agressive sur le terrain et leur capacité à dépasser les limites du possible.
Toucher ultra-doux
Le TECHLEATHER sur l'empeigne, situé là où tu en as besoin pour un dribble créatif, est un matériau ultra-doux. Il offre un toucher plus uniforme en conditions humides ou sèches que le cuir naturel. Ses lignes moulées améliorent la qualité du toucher.
Tenue parfaitement ajustée
Sur le dessus, le TECHLEATHER s'adapte à la forme de ton pied pour un ajustement parfait. En bas, la plaque fendue Maestro360, située à l'avant-pied et au talon, permet au cuir synthétique de l'empeigne d'envelopper la voûte plantaire de ton pied pour une sensation d'ajustement améliorée.
Adhérence adaptée au terrain
Les crampons à lamelles sur la semelle extérieure au talon et à l'avant-pied offrent une adhérence sur le terrain. Les crampons coniques torsadés t'aident à te stabiliser et à pivoter facilement.
Détails du produit
- Adaptée aux terrains secs en pelouse naturelle
- Semelle de propreté rembourrée
- Couleur affichée : Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Article : IO8457-201
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike United Tiempo Maestro Elite
FAQ (9)
À qui ces chaussures à crampons sont-elles le mieux adaptées ?
Aux joueurs et joueuses qui privilégient le toucher, le contrôle rapproché et les dribbles créatifs pour imposer leur jeu plutôt que de miser sur la vitesse.
Qu'est-ce que le TECHLEATHER Nike et quelle est la différence avec le cuir véritable ?
Le TECHLEATHER est une matière technique haute performance conçue pour être douce et adaptative comme le cuir premium, mais qui offre un toucher plus uniforme en conditions humides ou sèches que le cuir naturel.
Comment le TECHLEATHER s'adapte-t-il au pied au fil du temps ?
Le TECHLEATHER utilisé dans la Tiempo Maestro Elite a été conçu pour s'adapter naturellement à la forme du pied. Il permet de créer un ajustement personnalisé semblable à celui d'un gant, tout en conservant la structure et un toucher constant pendant toute la durée de vie de la chaussure.
À quoi sert la plaque segmentée Maestro360 ?
La plaque fendue est placée à l'avant-pied et au talon sur la semelle extérieure pour permettre à l'empeigne d'envelopper naturellement la voûte plantaire. Cela crée un maintien parfait avec un mouvement réactif sous le pied et une connexion plus étroite entre le pied et le terrain.
En quoi la Tiempo Maestro Elite diffère-t-elle de la Tiempo précédente ?
La Tiempo Maestro Elite intègre une empeigne en TECHLEATHER, une toute nouvelle matière, et une plaque segmentée Maestro 360. Elle offre ainsi plus de douceur au toucher, un maintien adaptatif et une meilleure connexion entre le pied et le crampon par rapport aux versions précédentes.
Quelle est la différence entre les chaussures de foot à crampons Tiempo, Phantom et Mercurial ?
La Tiempo est conçue pour le toucher de balle et le contrôle, tandis que la Phantom met l'accent sur la précision pour des passes et des frappes millimétrées. La Mercurial, quant à elle, est idéale pour piquer des vitesses explosives et effectuer des mouvements offensifs rapides.
Pour quelles surfaces ces chaussures à crampons sont-elles conçues ?
Terrain sec (pelouse naturelle) et terrain synthétique (terrains plus longs en gazon artificiel).
Quel maintien la Tiempo Maestro Elite offre-t-elle et comment choisir sa taille ?
Les chaussures à crampons Tiempo sont pensées pour offrir un maintien parfait qui épouse étroitement la forme du pied. La plupart des joueurs et joueuses trouvent que leur pointure de crampons habituelle convient bien, même si les préférences en matière d'ajustement peuvent varier selon le degré de maintien recherché.
Comment nettoyer et entretenir ces crampons ?
Essuie la saleté après le match, enlève la boue des crampons et laisse la chaussure sécher naturellement à l'air libre. Éviter la chaleur directe et nettoyer régulièrement tes crampons permet de préserver leur toucher, leur maintien et leurs performances à long terme.
Matière ultra-souple et maintien ajusté pour maîtriser chaque touche de balle
Avantage
Toucher de balle
Maintien
Naturel
Conçue pour
Terrain sec
Gamme
Elite
Quoi de neuf ?
- Le TECHLEATHER, la matière la plus souple jamais développée par Nike Football, assure un toucher de balle naturel et uniforme, par temps sec comme sous la pluie.
- Les lignes moulées de l'empeigne optimisent le contact avec le ballon pour un toucher ultra-souple.
- La plaque segmentée Maestro360 permet au TECHLEATHER d'envelopper la voûte plantaire pour un maintien parfaitement ajusté qui rapproche le pied du ballon.
« La Nike United Tiempo est conçue pour les athlètes qui jouent beaucoup balle au pied, qui font des passes précises et qui travaillent dur sur le terrain. »
Patri Guijarro
Milieu de terrain, équipe féminine du FC Barcelone/Espagne
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