Chaussure de course de trail Nike ACG Ultrafly Trail

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Mousse ultra-légère et adhérence améliorée pour te propulser à toute allure sur les sentiers.

La Ultrafly Trail reprend les éléments qui ont fait la renommée du modèle d'origine et le perfectionne pour que tu puisses tenir la distance. La mousse ZoomX est encore plus réactive et dynamique, et la plaque en carbone sur toute la longueur est plus souple pour une foulée fluide. La semelle extérieure réduit le poids de la chaussure et améliore l'adhérence au sol, kilomètre après kilomètre.

Mousse ZoomX La semelle intermédiaire en mousse ZoomX ultra-réactive garantit le meilleur retour d'énergie de Nike avec une sensation de stabilité pour le trail. La mousse n'est pas enveloppée dans le talon pour une réactivité encore meilleure. Empeigne en mesh respirant Ne te préoccupe pas des flaques d'eau ou des ruisseaux, l'empeigne est conçue pour évacuer l'eau. Elle est également légère, résistante et respirante. Plus de souplesse Attaque les terrains techniques grâce la plaque en fibre de carbone sur toute la longueur. On a réduit la rigidité par rapport à la Ultrafly d'origine pour un meilleur contrôle sur les sentiers. Adhérence améliorée Tiens la distance avec la semelle extérieure Vibram® Megagrip. Elle est conçue pour t'offrir une résistance et une adhérence améliorées sur les terrains humides.