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Bien noté
Chaussure de course de trail Nike ACG Ultrafly Trail - Noir/Photon Dust/Photon Dust

Nike ACG Ultrafly Trail

Chaussure de course de trail

249,99 €
Noir/Photon Dust/Photon Dust
Hyper Crimson/Total Orange/Vivid Purple/Blanc
Volt Tint/Steam/Sea Glass/Burgundy Ash
Baltic Blue/Court Blue
Light Crimson/Summit White/Summit White/Pure Platinum
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Sail/Blanc/Safety Orange/Noir
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  • Couleur affichée : Noir/Photon Dust/Photon Dust
  • Article : HF5668-001

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Mousse ultra-légère et adhérence améliorée pour te propulser à toute allure sur les sentiers.

La Ultrafly Trail reprend les éléments qui ont fait la renommée du modèle d'origine et le perfectionne pour que tu puisses tenir la distance. La mousse ZoomX est encore plus réactive et dynamique, et la plaque en carbone sur toute la longueur est plus souple pour une foulée fluide. La semelle extérieure réduit le poids de la chaussure et améliore l'adhérence au sol, kilomètre après kilomètre.

Mousse ZoomX

La semelle intermédiaire en mousse ZoomX ultra-réactive garantit le meilleur retour d'énergie de Nike avec une sensation de stabilité pour le trail. La mousse n'est pas enveloppée dans le talon pour une réactivité encore meilleure.

Empeigne en mesh respirant

Ne te préoccupe pas des flaques d'eau ou des ruisseaux, l'empeigne est conçue pour évacuer l'eau. Elle est également légère, résistante et respirante.

Plus de souplesse

Attaque les terrains techniques grâce la plaque en fibre de carbone sur toute la longueur. On a réduit la rigidité par rapport à la Ultrafly d'origine pour un meilleur contrôle sur les sentiers.

Adhérence améliorée

Tiens la distance avec la semelle extérieure Vibram® Megagrip. Elle est conçue pour t'offrir une résistance et une adhérence améliorées sur les terrains humides.

Détails du produit

  • Poids : environ 287 g (pointure 44 pour homme)
  • Drop : 8,5 mm
  • Couleur affichée : Noir/Photon Dust/Photon Dust
  • Article : HF5668-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (42)

4.7 étoiles

  • brilliant

    GauriD468641112

    brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.

  • Awesome Pair

    n2nie

    Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.

  • The best!

    RuNaP313470693

    The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.

Chaussure de course de trail Nike ACG Ultrafly Trail

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Légèreté, vitesse, adhérence et retour d'énergie, quelles que soient les conditions.

Conçue pour

Trail et course

Terrain

Peu technique à très technique

Amorti

Réactif

Poids de la chaussure

Environ 287 g (pointure 44 pour homme)

Drop

8,5 mm

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

287 g (pointure 44 pour homme)

Drop

8,5 mm

Avec

Mousse ZoomX, plaque Flyplate en fibre de carbone et Vibram® Megagrip

Quoi de neuf ?

    • Résistante, souple et réactive, la nouvelle mousse ZoomX est conçue pour le trail.
    • La plaque en fibre de carbone sur toute la longueur est moins rigide que celle de la Ultrafly d'origine.
    • La semelle extérieure Vibram® Megagrip est plus légère et offre une accroche exceptionnelle sur les sentiers. Les ergots stratégiquement placés améliorent l'adhérence en montée comme en descente.

Caractéristiques haute performance

  • Mousse ZoomX

    La semelle intermédiaire en mousse ZoomX ultra-réactive offre le meilleur retour d'énergie de Nike, tout en gardant une stabilité optimale sur les sentiers.

  • Empeigne en mesh respirant

    Ne crains ni les flaques ni les ruisseaux : l'empeigne est conçue pour évacuer l'eau. Elle est également légère, résistante et respirante.

  • Plus de souplesse

    Affronte les terrains techniques grâce la plaque en fibre de carbone sur toute la longueur. Moins rigide que celle de la Ultrafly d'origine, elle améliore le contrôle sur les sentiers.

  • Adhérence améliorée

    Tiens la distance avec la semelle extérieure Vibram® Megagrip. Elle est plus résistante et adhère mieux sur terrain humide.

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Caleb Olson

« C'est ma chaussure tout-terrain de prédilection. Elle m'a permis de remporter certaines de mes plus grandes courses. »

Caleb Olson

Champion du Western States 2025

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