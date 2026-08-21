Chaussure de course de trail Nike ACG Ultrafly Trail

brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Nike ACG Ultrafly Trail
Mousse ultra-légère et adhérence améliorée pour te propulser à toute allure sur les sentiers.
La Ultrafly Trail reprend les éléments qui ont fait la renommée du modèle d'origine et le perfectionne pour que tu puisses tenir la distance. La mousse ZoomX est encore plus réactive et dynamique, et la plaque en carbone sur toute la longueur est plus souple pour une foulée fluide. La semelle extérieure réduit le poids de la chaussure et améliore l'adhérence au sol, kilomètre après kilomètre.
La semelle intermédiaire en mousse ZoomX ultra-réactive garantit le meilleur retour d'énergie de Nike avec une sensation de stabilité pour le trail. La mousse n'est pas enveloppée dans le talon pour une réactivité encore meilleure.
Ne te préoccupe pas des flaques d'eau ou des ruisseaux, l'empeigne est conçue pour évacuer l'eau. Elle est également légère, résistante et respirante.
Attaque les terrains techniques grâce la plaque en fibre de carbone sur toute la longueur. On a réduit la rigidité par rapport à la Ultrafly d'origine pour un meilleur contrôle sur les sentiers.
Tiens la distance avec la semelle extérieure Vibram® Megagrip. Elle est conçue pour t'offrir une résistance et une adhérence améliorées sur les terrains humides.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.7 étoiles
brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Awesome Pair
n2nie
Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.
The best!
RuNaP313470693
The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.
Nike ACG Ultrafly Trail
Conçue pour
Terrain
Amorti
Poids de la chaussure
Drop
Poids de la chaussure
287 g (pointure 44 pour homme)
Drop
8,5 mm
Avec
Mousse ZoomX, plaque Flyplate en fibre de carbone et Vibram® Megagrip
Caleb Olson
Champion du Western States 2025