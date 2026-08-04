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Bien noté
Chaussure de basket A'ja Wilson A'One « Lem and Lime » - Volt/Barely Volt/Blanc

A'One « Lem and Lime »

Chaussure de basket A'ja Wilson

30 % de réduction
Volt/Barely Volt/Blanc
Stone Mauve/Silt Red/Metallic Red Bronze
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  • Taille petit : on te conseille de commander une demi-pointure au-dessus

A'ja Wilson a sa propre chaussure, et c'est tout à fait normal. Elle a quand même été sacrée trois fois MVP. Son premier modèle signature intègre de la mousse Cushlon 3.0 ultra-souple pour plus de confort et de réactivité sur le terrain. Passes à couper le souffle, tirs magistraux… en attaque comme en défense, A'ja repousse toujours ses limites pour se surpasser. C'est dans sa nature. La seule question est : et toi, quand vas-tu passer au niveau supérieur ?


  • Couleur affichée : Volt/Barely Volt/Blanc
  • Article : FZ8605-702

A'One « Lem and Lime »

30 % de réduction

A'ja Wilson a sa propre chaussure, et c'est tout à fait normal. Elle a quand même été sacrée trois fois MVP. Son premier modèle signature intègre de la mousse Cushlon 3.0 ultra-souple pour plus de confort et de réactivité sur le terrain. Passes à couper le souffle, tirs magistraux… en attaque comme en défense, A'ja repousse toujours ses limites pour se surpasser. C'est dans sa nature. La seule question est : et toi, quand vas-tu passer au niveau supérieur ?

Reste au top jusqu'au buzzer

Pour être à la hauteur du jeu d'A'ja, aussi redoutable en attaque qu'en défense, on a ajouté de la mousse Cushlon 3.0 sous le pied pour un retour d'énergie phénoménal. C'est ce qui lui permet de rester au top dans les moments décisifs où la victoire est à portée de main.

Légèreté exceptionnelle

Quand la victoire est en jeu, rien ne peut ralentir A'ja. Le mesh léger et respirant lui permet de rester rapide.

Adhérence optimisée

La mousse souple et stable est associée à un motif d'adhérence généré par ordinateur pour apporter le maintien et le contrôle dont A'ja a besoin pour assurer en défense.

Star Power

Le logo d'A'ja, inspiré de l'étoile qu'elle inclue toujours dans sa signature, est percutant et original, tout comme l'énergie qu'elle apporte sur le terrain.

Plus d'avantages

  • Talon allongé pour une stabilité renforcée.
  • Bande au milieu du pied pour un soutien optimal de la voûte plantaire et un bon contrôle à chaque mouvement.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Volt/Barely Volt/Blanc
  • Article : FZ8605-702

Taille et coupe

    • Taille petit : on te conseille de commander une demi-pointure au-dessus
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (452)

4.3 étoiles

  • Good shoes, but DSG disapointment

    Back_to_the game

    I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished

  • A One!

    Coop

    [This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Aja!!

    Ohiolady

    [This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Chaussure de basket A'ja Wilson A'One « Lem and Lime »

A'One « Lem and Lime »

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