Chaussure de basket Air Jordan 40

Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Il n'y a qu'une seule façon de célébrer les 40 ans des Air Jordan. Il faut du jamais-vu. Pour la première fois, on a superposé une unité Zoom Strobel sur toute la longueur de la mousse ZoomX pour un amorti réactif, conçu pour tenir la distance. Sur le dessus, les lanières internes et les matières premium assurent un maintien optimal. Sous le pied, le motif d'adhérence à chevrons unique fera douter la défense. Amorti. Rebond. Adhérence. C'est presque trop facile.
Air Jordan 40
Il n'y a qu'une seule façon de célébrer les 40 ans des Air Jordan. Il faut du jamais-vu. Pour la première fois, on a superposé une unité Zoom Strobel sur toute la longueur de la mousse ZoomX pour un amorti réactif, conçu pour tenir la distance. Sur le dessus, les lanières internes et les matières premium assurent un maintien optimal. Sous le pied, le motif d'adhérence à chevrons unique fera douter la défense. Amorti. Rebond. Adhérence. C'est presque trop facile.
Pour la première fois dans l'histoire de Jordan, on a combiné la mousse ZoomX à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. Pourquoi ? Pour te donner le rebond dynamique dont tu as besoin pour des mouvements explosifs, avec un amorti confortable taillé pour courir des marathons.
Les six lanières internes, associées à des matières premium contenues dans l'empeigne, gardent ton pied en place pour un maintien optimal quand tu te déplaces sur le terrain.
Motif d'adhérence à chevrons à 40 degrés unique : laisse la défense derrière toi et exprime tout ton potentiel.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.7 étoiles
Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Shoe
JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74
Love the shoe. I did have to go up a full size.
Best silhouette in 25 years
eizenga13
Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.
Air Jordan 40