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Chaussure Air Max 90 LTR pour homme - Noir/Noir/Noir

Air Max 90 LTR

Chaussure pour homme

149,99 €
Noir/Noir/Noir
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La Nike Air Max 90 LTR reste fidèle au modèle de running OG original, avec sa semelle extérieure à motif gaufré emblématique, ses renforts cousus de cuir lisse et ses plaques en TPU classiques rehaussées de couleur. L'empeigne monochrome offre un style polyvalent, tandis que l'amorti Max Air garantit un confort optimal à chaque pas.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
  • Article : CZ5594-001

Air Max 90 LTR

149,99 €

CÉLÈBRE LE STYLE AIR.

La Nike Air Max 90 LTR reste fidèle au modèle de running OG original, avec sa semelle extérieure à motif gaufré emblématique, ses renforts cousus de cuir lisse et ses plaques en TPU classiques rehaussées de couleur. L'empeigne monochrome offre un style polyvalent, tandis que l'amorti Max Air garantit un confort optimal à chaque pas.

Avantages

  • Conçue à l’origine pour le running de haut niveau, l'unité Max Air au talon assure un amorti incroyable.
  • La coupe basse s’associe à un col rembourré pour un look tendance, doux et confortable.
  • La semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré offre plus d'adhérence et de durabilité dans un look rétro.
  • Les renforts en cuir cousus et les détails en TPU renforcent la durabilité et le confort tout en recréant le look emblématique des années 90 que tu aimes.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse pour un amorti durable
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
  • Article : CZ5594-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (260)

4.6 étoiles

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Top

    ALFONSS814109966

    Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

Chaussure Air Max 90 LTR pour homme

Air Max 90 LTR

149,99 €

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