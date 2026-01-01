Chaussure Air Jordan Ultra SE pour homme

Air Jordan Ultra SE
Chaussure pour homme
Et si on réinventait l'un des modèles Jordan les plus iconiques, ça donnerait quoi ? Une paire de sneakers ultra-polyvalente à l'allure futuriste. Avec son cuir lisse et son col bas, ce modèle est facile à porter au quotidien.
- Couleur affichée : Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Article : IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
Et si on réinventait l'un des modèles Jordan les plus iconiques, ça donnerait quoi ? Une paire de sneakers ultra-polyvalente à l'allure futuriste. Avec son cuir lisse et son col bas, ce modèle est facile à porter au quotidien.
Avantages
- Cuir lisse et cuir synthétique pour plus de résistance.
- Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Article : IV6252-400
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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