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Chaussure Air Jordan OG pour Femme - Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold

Air Jordan OG

Chaussure pour femme

30 % de réduction
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Conçue pour les joueuses de basketball féminin et inspirée par l'héritage de MJ, la Air Jordan OG est prête à faire ses débuts sur le terrain. Elle présente des matières résistantes, une semelle intermédiaire sculptée et un motif d'adhérence segmenté inédit, sans oublier l'amorti Air léger qui a fait sa renommée.


  • Couleur affichée : Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Article : IR2010-229

Air Jordan OG

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Conçue pour les joueuses de basketball féminin et inspirée par l'héritage de MJ, la Air Jordan OG est prête à faire ses débuts sur le terrain. Elle présente des matières résistantes, une semelle intermédiaire sculptée et un motif d'adhérence segmenté inédit, sans oublier l'amorti Air léger qui a fait sa renommée.

Avantages

Amorti Air Zoom pour une impulsion exceptionnelle.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col mi-montant
  • Couleur affichée : Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Article : IR2010-229

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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