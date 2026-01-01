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Chaussure Air Jordan MVP 92 pour homme - Taxi/Noir/Blanc/University Red

Air Jordan MVP 92

Chaussure pour homme

30 % de réduction
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La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.


  • Couleur affichée : Taxi/Noir/Blanc/University Red
  • Article : IO7437-705

Air Jordan MVP 92

30 % de réduction

La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.

Avantages

Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir et cuir synthétique
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Taxi/Noir/Blanc/University Red
  • Article : IO7437-705

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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