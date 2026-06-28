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Chaussure Air Jordan Mule SE pour femme - Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan Mule SE

Chaussure pour femme

159,99 €
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La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.


  • Couleur affichée : Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Article : IV5071-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Plateforme en mousse et côtés en caoutchouc pour un look imposant sans poids supplémentaire.
  • Conception sans lacets pour la mettre rapidement.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Article : IV5071-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Chaussure Air Jordan Mule SE pour femme

Air Jordan Mule SE

159,99 €

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