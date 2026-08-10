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Chaussure Air Jordan 4 Retro "Comic" pour homme - Off White/Anthracite/Fire Pink

Air Jordan 4 Retro "Comic"

Chaussure pour homme

209,99 €
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Comme tes super-héros et super-héroïnes de BD préférés, la AJ4 domine toujours le game. Cette édition s'inspire de la culture de la bande dessinée et injecte une bonne dose d'action à une silhouette déjà iconique. Imagine une couverture inédite d'un numéro culte : des accents multicolores éclatants et University Red ressortent sur l'empeigne en cuir premium Off White. L'unité Nike Air visible amortit chaque pas de ton aventure de personnage principal. Et ce logo Nike Air au talon ? C'est du jamais vu. Ce modèle captivant fait avancer l'histoire avec des rebondissements à chaque coin de rue.


  • Couleur affichée : Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Article : JA1135-100

Air Jordan 4 Retro "Comic"

209,99 €

Comme tes super-héros et super-héroïnes de BD préférés, la AJ4 domine toujours le game. Cette édition s'inspire de la culture de la bande dessinée et injecte une bonne dose d'action à une silhouette déjà iconique. Imagine une couverture inédite d'un numéro culte : des accents multicolores éclatants et University Red ressortent sur l'empeigne en cuir premium Off White. L'unité Nike Air visible amortit chaque pas de ton aventure de personnage principal. Et ce logo Nike Air au talon ? C'est du jamais vu. Ce modèle captivant fait avancer l'histoire avec des rebondissements à chaque coin de rue.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir et cuir synthétique
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Article : JA1135-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (12)

5 étoiles

  • Best shoes ever

    Cathy522490094

    My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!

  • AReal22

    Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉

  • Amazing

    DeshaR461696600

    They are amazing. Totally different from.any other Jordan 4s

Chaussure Air Jordan 4 Retro "Comic" pour homme

Air Jordan 4 Retro "Comic"

209,99 €

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