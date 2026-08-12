Chaussure Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club pour homme

OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ1 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. L'empeigne en tissu tissé noir affiche des tons University Red et blanc pour encore plus d'ADN Jumpman iconique. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ1 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. L'empeigne en tissu tissé noir affiche des tons University Red et blanc pour encore plus d'ADN Jumpman iconique. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Belle quanto diverse dalle altre
jacopo349945012
Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari
Love it
Rayne84
Comfy and like the look and how they fit highly recommended
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club