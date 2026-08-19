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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour homme

149,99 €
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La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.


  • Couleur affichée : Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Article : IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.

Avantages

  • Empeigne en cuir premium et textile pour plus de résistance, de confort et de maintien.
  • L'unité Air-Sole au talon procure un amorti unique.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence sur toutes les surfaces.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Article : IO2050-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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