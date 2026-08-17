Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, et le choix des couleurs, les matières impeccables et les détails réfléchissants lui donnent une identité unique.
Air Jordan 1 Mid SE
Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, et le choix des couleurs, les matières impeccables et les détails réfléchissants lui donnent une identité unique.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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5 étoiles
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Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Air Jordan 1 Mid SE