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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme - Noir/Noir/Blanc

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour homme

149,99 €
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Inspirée de la AJ1 d'origine, cette chaussure mi-montante conserve le look emblématique que tu adores. Le choix des couleurs et le cuir impeccable perpétuent l'héritage.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IX3525-010

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Inspirée de la AJ1 d'origine, cette chaussure mi-montante conserve le look emblématique que tu adores. Le choix des couleurs et le cuir impeccable perpétuent l'héritage.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et en tissu pour une sensation de maintien.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Col mi-montant
  • Logo Wings sur le col
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IX3525-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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