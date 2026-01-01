Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour femme
Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.
- Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Article : IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.
Avantages
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
Détails du produit
- Empeigne en cuir et tissu
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Col mi-montant
- Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Article : IR2011-247
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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