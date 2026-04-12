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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme - Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

149,99 €
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Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que les détails cloutés et le cuir impeccable lui donnent une identité unique.


  • Couleur affichée : Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Article : II0571-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que les détails cloutés et le cuir impeccable lui donnent une identité unique.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Article : II0571-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • So dope

    jessicam14874953

    These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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