Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Lola
DraganaP340362600
Fantastiskt
La chaussure par laquelle tout a commencé brille de mille feux avec cette superbe version de la AJ1. La coupe mi-montante emblématique étincelle avec son empeigne chromée qui attire les regards et fait tourner les têtes.
Air Jordan 1 Mid SE
La chaussure par laquelle tout a commencé brille de mille feux avec cette superbe version de la AJ1. La coupe mi-montante emblématique étincelle avec son empeigne chromée qui attire les regards et fait tourner les têtes.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
Lola
DraganaP340362600
Fantastiskt
Think again
NeilG108727316
Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.
Stylish and Fabulous
Sam1012
These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.
Air Jordan 1 Mid SE