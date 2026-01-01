Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour ado
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Tough Red
- Article : IX3528-010
Air Jordan 1 Mid SE
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Avantages
- Empeigne en cuir véritable et en tissu pour une sensation de maintien.
- Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.
Détails du produit
- Col mi-montant
- Logo Wings sur le col
- Jumpman sur la languette
- Couleur affichée : Noir/Noir/Tough Red
- Article : IX3528-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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