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Chaussure Air Jordan 1 Mid pour homme - Noir/Cool Grey/Light Armory Blue/Noir

Air Jordan 1 Mid

Chaussure pour homme

139,99 €
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Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.


  • Couleur affichée : Noir/Cool Grey/Light Armory Blue/Noir
  • Article : IU7672-001

Air Jordan 1 Mid

139,99 €

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col mi-montant
  • Couleur affichée : Noir/Cool Grey/Light Armory Blue/Noir
  • Article : IU7672-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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