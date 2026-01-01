Chaussure Air Jordan 1 Mid pour ado

Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour pré-ado
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc/Grey Fog/Obsidian
- Article : IV6050-451
Air Jordan 1 Mid
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Avantages
- Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
- Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.
Détails du produit
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc/Grey Fog/Obsidian
- Article : IV6050-451
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Air Jordan 1 Mid.
Air Jordan 1 Mid