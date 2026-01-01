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Chaussure Air Jordan 1 Mid pour ado - Obsidian/Blanc/Grey Fog/Obsidian

Air Jordan 1 Mid

Chaussure pour pré-ado

109,99 €
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Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.


  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc/Grey Fog/Obsidian
  • Article : IV6050-451

Air Jordan 1 Mid

109,99 €

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Avantages

  • Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
  • Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc/Grey Fog/Obsidian
  • Article : IV6050-451

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Chaussure Air Jordan 1 Mid pour ado

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