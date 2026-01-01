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Chaussure Air Jordan 1 Mid pour ado - Noir/Noir/Blanc

Air Jordan 1 Mid

Chaussure pour pré-ado

114,99 €
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La AJ1 est une valeur sûre, toujours tendance. Le cuir premium sur le dessus assure une résistance optimale. Les unités Nike Air sous le pied ajoutent un amorti classique, pour plus de confort à chaque pas. Alors, quand vas-tu la porter ?


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IX3526-010

Air Jordan 1 Mid

114,99 €

La AJ1 est une valeur sûre, toujours tendance. Le cuir premium sur le dessus assure une résistance optimale. Les unités Nike Air sous le pied ajoutent un amorti classique, pour plus de confort à chaque pas. Alors, quand vas-tu la porter ?

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et en tissu pour une sensation de maintien.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Col mi-montant
  • Logo Wings sur le col
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IX3526-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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