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Chaussure Air Jordan 1 Low SE Quai 54 pour homme - Blanc/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Chaussure pour homme

139,99 €
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Cette version de la AJ1 Low revient aux fondamentaux du Quai 54 : le streetball, Paris et Jordan. Inspirée du modèle original lancé en 1985, elle offre un confort longue durée grâce à des matières premium et une unité Air au talon. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Blanc/Key Lime/Action Grape
  • Article : IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

Cette version de la AJ1 Low revient aux fondamentaux du Quai 54 : le streetball, Paris et Jordan. Inspirée du modèle original lancé en 1985, elle offre un confort longue durée grâce à des matières premium et une unité Air au talon. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.
  • Perforations sur la pointe pour plus de respirabilité.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Blanc/Key Lime/Action Grape
  • Article : IR2367-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

3 étoiles

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Chaussure Air Jordan 1 Low SE Quai 54 pour homme

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

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