Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado

Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour pré-ado
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
- Couleur affichée : Blanc/Iron Grey/Wolf Grey
- Article : IX3960-100
Air Jordan 1 Low SE
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
Avantages
- Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
- Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
- Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.
Détails du produit
- Logo Wings au talon
- Jumpman sur la languette
- Semelle intermédiaire en mousse
- Col bas
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Blanc/Iron Grey/Wolf Grey
- Article : IX3960-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Air Jordan 1 Low SE.
Air Jordan 1 Low SE