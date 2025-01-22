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Bien noté
Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme - Noir/Blanc/Metallic Silver/Noir

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour femme

139,99 €
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Cette AJ1 est revisitée avec une coupe basse audacieuse et des textures ultra-stylées, sans sacrifier son look emblématique et son confort si prisés. Tout simplement légendaire. Cuir premium. Amorti Nike Air. Détails élégants. Tu brilles de mille feux.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Metallic Silver/Noir
  • Article : HJ7743-010

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Cette AJ1 est revisitée avec une coupe basse audacieuse et des textures ultra-stylées, sans sacrifier son look emblématique et son confort si prisés. Tout simplement légendaire. Cuir premium. Amorti Nike Air. Détails élégants. Tu brilles de mille feux.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Perforations sur la pointe
  • Bords roulés
  • Porte-clés métallique avec logo Jumpman
  • Logo Wings au talon
  • Jumpman brodé sur la languette
  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Metallic Silver/Noir
  • Article : HJ7743-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (55)

4.8 étoiles

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    hananea45078868

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Air Jordan 1 Low SE

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