Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

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Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour ado
30 % de réduction
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
- Couleur affichée : Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Article : IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
30 % de réduction
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
Avantages
- Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
- Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.
Détails du produit
- Couleur affichée : Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Article : IU2269-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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